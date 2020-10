Negen 'Game Changers', met ook Degrendele erbij, werken samen met BOIC: "Gendergelijkwaardigheid verbeteren"

Gelijkheid blijft maatschappelijk een belangrijk thema en ook in de sport is er nog werk aan. Degrendele en heel wat andere vrouwelijke atleten zetten daarom hun schouders onder de actie 'Empowering Women in Sports', dat het BOIC heeft gelanceerd.

'Empowering Women in Sports' is een initiatief om gendergelijkwaardigheid in de sport te verbeteren. Een groep van negen vrouwelijke atleten, die zich voor de gelegenheid Game Changers laten noemen, is een belangrijk deel van de actie. Zij zullen activiteiten ontwikkelen die voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen of jongens en meisjes in de sport moeten zorgen.

Nicky Degrendele, wereldkampioene keirin in 2018, vertegenwoordigt het wielrennen in deze groep. De acht andere Game Changers komen uit andere sporttakken. Met hun hulp wil het BOIC vrouwen inspireren en aanmoedigen om ook aan sport te doen.

NIET ALLEEN GERICHT OP ATLETES

"De missie van “Empowering Women in Sports” is het identificeren van barrières die de participatie van vrouwen in sport belemmeren en het implementeren van initiatieven die de gendergelijkwaardigheid verbeteren. Dit is niet alleen gericht op atletes, maar ook op vrouwelijke coaches, officials, en bestuursleden", zo wordt de opdracht verwoord.