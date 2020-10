Topfavoriet gefrustreerd door vroege exit in Giro: "Ik voelde me even goed, zoniet nog beter, dan toen ik de Tour won"

Na amper vier dagen neemt de Giro al afscheid van zijn topfavoriet. Een valpartij over een drinkbus nota bene heeft er voor gezorgd dat Geraint Thomas niet meer verder kan koersen. Een zware domper, want Thomas was naar Italië afgezakt om de Giro te winnen.

"Het is zo frustrerend", reageert de pechvogel van Ineos Grenadiers. "Ik heb zo veel werk in deze koers gestoken. Ik heb alles gedaan dat ik kon. Ik voelde me even goed, zoniet nog beter, dan toen ik de Tour won. Ik voelde me echt goed. Dat het dan zo moet eindigen, komt hard aan."

EXTRA SCANS

De keuze om uit koers te stapppen was niet eens zo evident. "Ik was nog klaar om te starten. Ik werd wakker en wilde op zijn minst de ploegmaats nog helpen om voor ritzeges te gaan de volgende dagen, maar diep vanbinnen wist ik dat er iets niet klopte, dus deden we extra scans."

Op die scans werd een bekkenbreuk vastgesteld. "Op een bepaalde manier maakt het de beslissing gemakkelijker als er een breuk is, want ik wil de dingen niet erger maken."