Wilco Kelderman ging in de aanval en maakte indruk op de Etna: "Er is nog een lange weg te gaan"

Straffe prestatie van de Nederlander Wilco Kelderman op de Etna. Net na de aanval van onze landgenoot Harm Vanhoucke ging ook Kelderman er vandoor en hij zou wat tijd winnen op andere favorieten zoals Fuglsang en Nibali.

Wilco Kelderman was zelf ook tevreden over de derde etappe. Hij vertelde het na de rit. "Er kon geen enkele ploeg controleren en er reden een paar jongens voor het peloton, dus ik wilde ook iets proberen om te zien wat er zou gebeuren", staat te lezen bij Wielerflits.

Kelderman heeft dus wat tijd gewonnen op andere favorieten zoals Nibali, Majka en Fuglsang, maar de Nederlander weet dat de Giro nog lang is. "De slotweek is zwaar, dus er zal nog veel gebeuren. We zijn nog maar in het begin van de Giro en er is nog een lange weg te gaan", aldus Kelderman.