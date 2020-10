Win het boek 'De Fatale Etappe'

De Vuelta is de derde grote ronde zoals elk jaar, ook in dit speciale jaar. En dat de Ronde van Spanje moordend kan zijn? Dat weet iedereen. Het is ook de insteek van een leuke roman, waarvan wij enkele versies weggeven!

In De fatale etappe van Hans van Hartevelt staat Miguel Muñoz – een van de broers van een identieke tweeling – op het punt om na de Ronde van Italië en de Ronde van Frankrijk als eerste wielrenner in de geschiedenis ook de Ronde van Spanje op zijn naam te schrijven.

Bij een overwinning zal Miguel Muñoz, zoals altijd in de bergen bijgestaan door zijn broer Marco, zelfs Eddy Merckx overtreffen als ronderenner. In het peloton wordt gefluisterd dat het geen zuivere koffie is, dat de Mexicaanse ploeg La Tienda de Salud zich schuldig maakt aan bedrog, dat één persoon nooit alle drie de Rondes kan winnen in één jaar.

Er wordt gesmoesd, ploegleiders kruipen bij elkaar, renners smeden plannetjes. Ploegen stappen over oude vetes heen, want de handen moeten ineengeslagen worden om Miguel Muñoz van een legendarische overwinning af te houden: vergelding in de Vuelta.

