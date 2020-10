Alaphilippe reed zonder druk in Brabantse Pijl, looft ploegmaat en blikt vooruit: "Geen favoriet in Ronde van Vlaanderen"

Deze keer gingen de armen van Alaphilippe terecht de hoogte in: de overwinning was voor hem in de Brabantse Pijl. Dat hij niet te veel druk op zijn schouders voelde, hielp mogelijk. Maar deze zege maakt van hem geen grote favoriet voor de Ronde van Vlaanderen, onderstreept Alaphilippe.

Het is niet dat de Fransman na Luik-Bastenaken-Luik absoluut moest winnen. "Ik wilde plezier maken. Ik kwam hier zonder druk, zonder stress. Het was een ontgoocheling dat ik in Luik die fout maakte. Ik ben hier met een andere ingesteldheid gekomen. Ik wilde aanvallen en heb pas op het einde aan de overwinning gedacht."

Daarvoor moest de wereldkampioen Van der Poel en Cosnefroy aftroeven in de sprint. "Ik wilde een goede sprint rijden, de positionering was daarbij heel belangrijk. Ik ga niet zeggen dat ik honderd procent zeker was. Ik zag dat de streep er snel aan kwam en op het einde geeft dat altijd wat supsens."

Deze editie van de Brabantse Pijl stond in het teken van het duel Alaphilippe-Van der Poel. Wie was nu de beste? "We waren allebei goed. Dit blijft meer een koers voor hem dan voor mij. Mathieu en Benoît waren alle twee sterk", had Alaphilippe een complimentje over voor de twee mannen die hem op de hellingen konden volgen.

Wat wil dit nu zeggen voor Vlaanderens Mooiste? "Voor de Ronde van Vlaanderen is er nog tijd. Eerst tijd nemen om te herstellen. Ik ga daar zonder stress naartoe. Ik ben geen favoriet in de Ronde van Vlaanderen." Kom nu, Alaphilippe geen favoriet in één van de Monumenten? "Neen, ik denk het niet. Ik zal wel een belangrijke rol spelen, maar het is pas de eerste keer dat ik daar rijd. Dat is al een uitdaging."

Zijn maatje Dries Devenyns kan daar mogelijk van waarde zijn, dat was hij in deze Brabantse Pijil ook weer. "Hij is voor mij onvervangbaar. Wat hij voor mij doet, is exceptioneel. Ik zeg dat niet alleen omdat hij een vriend is. Hij is altijd kalm, dat is één van zijn kwaliteiten. Of dat matcht met mijn nerveuzere persoonlijkheid? Ik weet niet of ik zo nerveus ben, ik ben wie ik ben."