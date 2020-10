Giro etappe 5: Gaan favorieten opnieuw het duel aan met elkaar in monsterrit van 225km met 4700 hoogtemeters?

Na een kans voor de sprinters op dinsdag is het woensdag opnieuw aan de klimmers in de Ronde van Italië. Het belooft een erg zware rit te worden met maar liefst 4700 hoogtemeters.

De renners verlaten na 4 etappes het eiland Sicilië en trekken naar het Italiaanse vasteland. Het wordt uitkijken naar wie de overstap met de ferry het beste verteerd heeft.

Want tijd voor te rusten krijgen de renners niet. De eerste helft van de 5e etappe is niet superlastig maar gaat wel heel de tijd op en af. In totaal moeten de renners evenveel hoogtemeters overwinnen als in Luik-Bastenaken-Luik.

In het slot ligt nog een col van eerste categorie die 23km lang is aan gemiddeld 5,7%. Dat gemiddelde is niet extreem zwaar, maar halverwege de klim ligt een strook van een kilometer die 12% gemiddeld is. De top van die klim ligt op 12 km van de finish.

Het is opnieuw zo'n etappe waarvan je op voorhand niet echt kan zeggen wat er zal gebeuren in het peloton? Krijgt de vlucht opnieuw de kans om voor de etappe te strijden? En wie voelt zich geroepen om in die vlucht te zitten in een etappe van 225 km? Als Thomas De Gendt de steile stroken van 12% kan overleven, zit er misschien wel iets voor hem in.