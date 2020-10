Kan Alaphilippe misser uit Luik rechtzetten? "Ik denk dat Van der Poel favoriet is"

Goed voor Julian Alaphilippe dat de Brabantse Pijl er zo snel is aangekomen. Zo krijgt hij meteen de kans om dat incident uit Luik-Bastenaken-Luik achter zich te laten. De wereldkampioen zal wel moeten afrekenen met de man die hem vorig jaar klopte in Overijse.

Nu hij in de regenboogtrui kan rijden, wil Alaphilippe er natuurlijk vooral goede herinneringen aan linken. "Na wat in Luik-Bastenaken-Luik gebeurd is, zou het tof zijn om zo snel mogelijk te kunnen winnen. Ik ben zeker gemotiveerd om er een goede koers van te maken."

Het is een koers met een mooie finale

De Brabantse Pijl is best wel een wedstrijd die hem kan charmeren. "Het is een koers met een mooie finale", weet Alaphilippe nog van vorig jaar, toen hij tweede werd. Het zal dus de betrachting zijn om nog één plaatsje beter te doen en de rollen om te draaien.

Iedereen verwacht een duel tussen Alaphilippe en Van der Poel. "Wie van ons twee de meeste kans maakt? Ik denk dat Mathieu van der Poel de favoriet is, na zijn overwinning van vorig jaar."