Kristoff wil nog beter worden met oog op klassiekers die nog volgen: "Alaphilippe en Van der Poel de te kloppen mannen"

Eén van de sterke mannen die het klassieke werk wel genegen is, is Alexander Kristoff. Al zijn er wel andere wedstrijden die hem beter liggen dan de Brabantse Pijl. De Noor wil de koers van Leuven naar Overijse nog gebruiken om nog een tikkeltje beter te worden met het oog op wat volgt.

Want in zowat elke grote koers die hierna volgt is Kristoff wel een kanshebber. "Ik zie dit als een opbouw naar de wedstrijden die nog komen. Ik moest nog een wedstrijd extra in de benen krijgen, voor Gent-Wevelgem. Dan is dit de best oplossing."

Kristoff ziet een ploegmaat van hem eerder voorin eindigen in Overijse. "Op het einde is het toch heuvelachtig, voor mij zal het dus lastig worden. Henao is goed aan het rijden, misschien kunnen we hem helpen. Alaphilippe en Van der Poel zijn de te kloppen mannen. Al zijn er nog verschillende andere renners die kans maken. Naast die twee is het een open deelnemersveld."

Geen renners van Quick.Step of Alpecin laten ontsnappen

Zoals steeds is het ook afwachten wat het ploegenspel gaat geven. "We mogen geen renners van Deceuninck-Quick.Step of Alpecin-Fenix laten ontsnappen." En ziet Kristoff het zowat zitten met het oog op Gent-Wevelgem, de Ronde en Parijs-Roubaix? "Het is anders nu de klassiekers in het najaar zijn. Ik ben wel oké, maar ik ben nog niet aan het vliegen", tekent de Scandinaviër toch enig voorbehoud aan.

In de Tour wist Kristoff wel een rit te winnen en het geel te dragen. Zo slecht kan het dus niet zijn. "Ik heb drie goede weken gehad in de Ronde van Frankrijk. Nadien was ik één week vrij en heb ik één week getraind. Ik hoop dat dat genoeg is om te herstellen."