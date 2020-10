Mitchelton-Scott zorgt in vrouwenkoers Brabantse Pijl voor primeur: "Het omgekeerde als in Luik-Bastenaken-Luik"

Er is geschiedenis geschreven in de editie van 2020 in de Brabantse Pijl. Toch bij de vrouwen. Winnares was immers Grace Brown van Mitchelton-Scott. Nadat ze er ook in Luik al dicht bij was, was dit voor de Australische haar eerste overwinning op Europese bodem.

"Het is leuk om voor het eerst als eerste over de streep te komen in Europa", bevestigt Brown. "Ik had zondag vertrouwen getankt en dat heeft me echt geholpen." Brown eindigde toen tweede in Luik-Bastenaken-Luik, enkele seconden achter Deignan. "Ik heb deze week een stap vooruit gezet, dat is wel cool."

BETER OP KASSEIEN DAN IN DE GOOT

Brown kon ook vlot op en over de renster gaan die in die fase van de wedstrijd voorop reed. "In de laatste ronde zag ik een kans toen er even wat verwarring was en ik besloot aan te vallen. Toen ik bij Stephens kwam op een kasseistrook, probeerde ze in de goot te rijden. Ze had moeite om terug op mijn wiel te komen en verloor alle momentum."

Het was dan kwestie om stand te houden. "In de finale hoorde ik dat de Sunweb-rensters in de achtervolging waren. Ik hoorde de tijdsverschillen: het was zowat het omgekeerde als in Luik-Bastenaken-Luik." Toen was het Brown die jacht maakte op Deignan en enkele tellen te laat kwam. Dit keer was er meer overschot voor de winnares. "Met een paar kilometers tot aan de finish had ik er wel vertrouwen in."