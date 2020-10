Remco Evenepoel vertelt hoeveel geluk hij had: "Een millimeter verschil en ik was verlamd"

We kunnen ons allemaal nog levendig de val - en de momenten erna - van Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije. Bij Telefacts op VTM vertelt hij achteraf hoeveel geluk hij had.

Een cameraploeg van VTM volgde Remco Evenepoel in zijn revalidatie na zijn val. Daar komt de youngster zelf met meer medische info.

"We hebben het nog neit durven zeggen, maar ik heb héél veel geluk gehad", klinkt het bij Evenepoel. "Ze zagen dat ik een gesprongen adertje in mijn lies had en dat hebben ze meteen moeten opereren. Als ze dat niet zagen, was ik doodgebloed in mijn been."

Twee keer geluk

Maar dat gesprongen adertje was niet het enige waarmee Evenepoel wegkwam na zijn val. "De breuk in mijn rug zat op één millimeter van mijn zenuw. Als die was geraakt, was ik verlamd geraakt en had ik heel mijn leven in een rolstoel moeten doorbrengen", verrtelt hij.

Dat iedereen zijn adem inhield toen duidelijk werd dat Remco Evenepoel over een muurtje gevlogen was op de Muro di Sormano, blijkt nu heel terecht te zijn. Evenpoel heeft nog een keer geluk gehad, want een meter verder en de ravijn is geen 8 meter diep maar wel 10 meter. Een goede beschermengel dus.