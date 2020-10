Tweede uit Waalse Pijl ook op podium in Brabantse: "Tegen Julian en Mathieu niet veel opties"

De nummer twee uit de Waalse Pijl is één van de revelaties uit deze periode van klassiekers, want ook in de Brabantse Pijl deed Benoît Cosnefroy mee met de besten. Deze keer moest de AG2R-renner vrede nemen met de derde plaats.

Cosnefroy kwam als enige over de laatste passage van de Moskesstraat met Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel. "Tegen Julian en Mathieu had ik niet veel opties. Ik probeerde de sprint in te zetten om zo wat voorsprong op hen te nemen, maar ik wist dat het moeilijk zou zijn om hen te kloppen in de spurt." ¨PODIUM Dat bleek ook, al verweerde Cosnefroy zich kranig. Er speelde ook nog een andere gedachte in zijn hoofd. "Het was belangrijk voor mij om met ons drie naar de finish te gaan. Zeker als ik op het podium wilde geraken. Als de achtervolgende groep kon terugkeren, zou dat veel moeilijker worden." In die positie rij je natuurlijk om te winnen, maar realistisch gezien was het een logische denkpiste van de Fransman. "Ik sta liever op het podium dan dat ik vijfde word."