VOORBESCHOUWING: Van der Poel vloerde Alaphilippe in Brabantse Pijl 2019, dit jaar kans op revanche?

Hoera, de Vlaamse klassiekers kondigen zich aan! Met Van der Poel en Alaphilippe als mannen in de spotlights voorlopig. Vorig jaar waren zij nummers 1 en 2 in de Brabantse Pijl. Logisch dus dat er ook dit jaar weer vooral naar hen gekeken zal worden.

Flanders Classics heeft dus toch weer een editie van de Brabantse Pijl op poten kunnen zetten, zij het wel met een gewijzigd parcours. Het zal toch even kijken zijn in hoeverre dat invloed heeft op het wedstrijdverloop en vooral of het geen koers gaat worden met een mindere lastigheidsgraad dan anders.

Er staan immers zes hellingen minder op het programma, met vooral de IJskelderlaan die niet meer wordt aangedaan. Die is vervangen door de Moskesstraat: iets langer en ook nog wat lastiger. Daar zal het dus op zich niet aan liggen. Wel zal de totale optelsom van klimkilometers minder hoog liggen. Een laatste kans om het verschil te maken krijgen de renners zoals steeds op de Schavei.

VDP VS JULIAN

Er zijn twee renners op de startlijst die er qua allure bovenuit steken: Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe. Van der Poel lijkt de goede vorm net op tijd te pakken te hebben. Als hij de Brabantse Pijl voor het tweede jaar op rij kan winnen, zal hij dat niet laten liggen. Alaphilippe is net wereldkampioen geworden, maar zal ook zijn uitschuiver van in Luik-Bastenaken-Luik willen rechtzetten.

Een renner die in het verleden al wel vaker uitpakte in klassiekers en er na een wisselvallige periode weer is doorgekomen, is Michal Kwiatkowski. Een ritzege in de Tour, toptiennoteringen op het WK, in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik: krijgt dit alles een vervolg op weg naar Overijse?

WAT KAN WELLENS?

Achter hen ligt het toch allemaal wat open. Tim Wellens, de nummer drie van vorig jaar, verkeert immers niet in topvorm, en Michael Matthews zit in de Giro. Er zijn dus mogelijikheden voor anderen om zich op de voorposten te begeven. Colbrelli is vaak moeilijk in te schatten, maar won de koers wel in 2017. Met mannen als Kristoff en Trentin dient ook altijd rekening gehouden te worden.

ONZE STERREN VOOR DE BRABANTSE PIJL:

***** Julian Alaphilippe - Mathieu van der Poel

**** Michal Kwiatkowski

*** Sonny Colbrelli - Alexander Kristoff - Matteo Trentin

** Zdeněk Štybar

* Jan Bakelants - Benoît Cosnefroy - Dries De Bondt - Jelle Vanendert - Mauri Vansevenant - Tim Wellens