Wellens met vraagtekens, maar ook goede herinneringen in Brabantse Pijl: "Sterkste deelnemersveld in jaren"

Na zijn podiumplaats van vorig jaar zou Tim Wellens eigenlijk weer bij de favorieten moeten zijn in de Brabantse Pijl. Alleen vielen de recente wedstrijden nogal tegen. Dat geeft hij ook zelf grif toe. Bovendien zijn er heel wat gegadigden dit jaar in de Brabantse Pijl.

De Ardennen klassiekers waren een teleurstelling. Het moet dan maar in Vlaanderen gebeuren voor Wellens. "Ik had er veel van verwacht, maar ik had niet echt goede benen. Het is een beetje jammer. Hoe de benen nu aanvoelen, kan ik nog niet zeggen. Ik moet eerst op de fiets zitten", zei Wellens voor de start.

Gaat het een even zware editie worden, met de Moskesstraat in plaats van de IJskelderlaan? "Ik denk dat het misschien nog wel zwaarder is. Ik heb die nieuwe klim nog niet gedaan. Op het profiel ziet die er in ieder geval zwaar uit. En vooral omdat er meer concurrentie is dan andere jaren. Dit is het sterkste deelnemersveld hier in jaren."

Het is zeker een wedstrijd die mij goed ligt

Zijn eerdere prestaties in de Brabantse Pijl geven hem wel moed. "Het is zeker een wedstrijd die mij goed ligt. Het is altijd leuk om terug te keren naar wedstrijden waar je al een goed resultaat hebt gereden. Dat heb ik ook met de Canadese wedstrijden, telkens ik daar terugkom."

De goesting is dus aanwezig om die matige Luik-Bastenaken-Luik door te spoelen. "Je kunt dit niet echt vergelijken met Luik-Bastenaken-Luik, omdat dat deze koers toch niet even zwaar is."