Michael Matthews stelt lekke banden en stijgende lijn vast: "Het was een gekke finale"

Michael Matthews was één van de kandidaat-ritwinnaars in de etappe naar Matera. Het werd de tweede plaats voor de Australiër. In afstand wel ver achter Démare, maar Matthews houdt er desalniettemin een goed gevoel aan over. Hij is steeds beter aan het worden.

"Het was een goede dag. Het was een gemakkelijker begin van de etappe dan verwacht", analyseerde een ietwat verraste Matthews. "We namen onze positie in het peloton in, zoals de hele Giro. We hielden Wilco Kelderman uit de problemen, zodat hij van de rit kon genieten. Enkele lekke banden voor Wilco heilden ons wel scherp."

HECTISCHE OPLOPENDE STUKKEN

In het slot van de etappe was het dan aan Matthews zelf. "In de finale deed het team het erg goed. Het waren behoorlijk hectische oplopende stukken in de laatste vier kilometer. Het was een gekke finale. Ik had goeie steun. Ik zat in een goede positie en sprintte naar de tweede plek."

Over wie de sterkste was bestond geen discussie en dus kon Matthews wel leven met de uitslag. "Al bij al ben ik blij ben ik blij met deze dag en met het gevoel op de fiets. Het was alweer beter dan gisteren. We blijven strijden voor de ritoverwinning."