📷 37-jarige Italiaan in Giro met een marge van slechts millimeters ontsnapt aan een ramp

Je zal maar al bijna een hele carrière achter de rug hebben om dan in de Giro van 2020 nog een hele erge blessure op te lopen. Dat was ei zo na het geval voor Giovanni Visconti. Een afbeelding in een tweet van de Italiaan toont aan dat hij goed is weggekomen.

Op de foto is te zien hoe er tijdens de loop van de zesde etappe naar Matera een gat is gekomen in de schoen van Visconti. Dat gat zou ontstaan zijn doordat een stuk ijzer door de schoen van Visconti stak. Gelukkig was het vooraan in de schoen en bezeerde Visconti zich niet. Posso dire che sono fortunato ad essere arrivato a Matera sulle mie gambe? Uno spavento che per fortuna è rimasto solo tale. A domani, sperando che la nuvola nera che vola sulla Vini Zabù Brado KTM venga spinta via dal vento pic.twitter.com/AKN4Vlj1I0 — GIOVANNI VISCONTI OFFICIAL (@GIOVANNIVISCON9) October 8, 2020 Het hoefde maar een klein beetje verder te zijn en de voet van de Italiaan had er vreselijk aan toe kunnen zijn. "Mag ik zeggen dat ik geluk heb gehad dat ik in Matera ben kunnen aankomen? Het was een kwestie van millimeters", schrijft Visconti erbij. Het is al een incidentrijke Giro geweest voor zijn ploeg Vini Zabù–KTM. Eerder kwamen Van Empel en Wackermann ten val door een laagvliegende helikopter, waarna die laatste moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Visconti op zijn beurt blijkt nu aan een zeer kwalijke blessure te zijn ontsnapt.