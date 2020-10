🎥 Démare glundert na derde zege en weet wat verschil maakt: 'Ik zag Sagan komen, maar kon hem achter mij houden"

Wat de sprints betreft steekt Démare er bovenuit in deze Giro. Al is het niet alleen de man die het afmaakt die het uitstekend doet. "Wat het verschil maakt? Al mijn ploegmaats, hé. Ze leveren enorm werk. Het is buitengewoon wat ze doen."

De hiërarchie die AG2R hanteert werd in Brindisi wel wat bijgesteld. "We zaten goed in positie. We hebben een beetje de rollen herverdeeld in de finale." Hier en daar werd er in volle sprint ook wel een kwak uitgedeeld. "Het was elleboog aan elleboog voor de beste positie."

🎙️ @ArnaudDemare: “My team is crazy good! The job they do is incredible. It wasn’t easy with headwind. We had to change positions in the lead-out and it was elbow to elbow for positions. I waited before I launched my sprint and it was perfect.”



