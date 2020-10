🎥 Iljo Keisse weet dat hij een belangrijke taak heeft: "Belangrijkste is dat Almeida in eerste waaier zit"

Iljo Keisse heeft nog eens gewezen over een aardig staaltje koerskennis. In het eerste deel van de zeven de rit ging het er heel snel aan toe, met verschillende waaiers. Dat is ook wat Keisse voorspeld had bij de start in Matera.

Keisse had zijn huiswerk goed gemaakt, bleek uit het filmpje van Deceuninck-Quick.Step. "Het is een vlakke etappe. Er staat wel veel wind. Normaal staat er zijwind. Het zal er dus snel aan toegaan, er zal agressief gekoerst worden. We verwachten niet de eerste pure massasprint, wel waaiers."

Het was niet lang wachten eer die er effectief kwamen. En waaiers trekken, laat dat nu net een specialiteit van Keisse zijn. "Ik probeer mijn taak goed te doen, maar er zijn ook veel andere mannen om in het oog te houden bij andere teams, die hetzelfde kunnen doen als ik doe voor onze ploeg."

One of the most experienced riders here in the #Giro, @IljoKeisse previewed what looks to be a tricky stage 7. pic.twitter.com/76Szdiklqa — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) October 9, 2020

Een drukke dag dus voor de Gentenaar, die evenwel niet de voornaamste doelstelling uit het oog is geraakt. "Het belangrijkste is om João Almeida in goede positie te houden in de waaiers. En ervoor te zorgen dat hij in de eerste waaier zit en geen tijd verliest."