Laurens Sweeck verwacht spannend seizoen: "Momenteel zij Iserbyt, Aerts en ik wel aan elkaar gewaagd"

Zondag staat in Gieten de eerste cross van de Superprestige op het programma. Laurens Sweeck won de Superprestige vorig seizoen en mikt dit jaar op hetzelfde.

Er zitten veel wedstrijden in die me wel moeten liggen. Maar goed, dat is nog veraf, we zullen eerst moeten zien hoe het seizoen nog verloopt", vertelt Sweeck aan Sporza.

Naast Laurens Sweeck behoren ook Eli Iserbyt en Toon Aerts tot de favorieten en daar gaat Sweeck ook wel mee akkoord.

"We zijn met drie jongens momenteel wel aan elkaar gewaagd. Ik denk dat we een heel spannend cross-seizoen tegemoet gaan."