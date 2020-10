Massale crash in de Giro: half peloton tegen de vlakte en ook Harm Vanhoucke is erbij

Dat gebeurde op zo'n vijftig kilometer van de aankomst in de zevende etappe en was overigens niet zomaar een valpartij. Het ging om een wel zeer massale crash, zowat het halve peloton ging tegen de vlakte. En wie lag er bij? Jawel, Harm Vanhoucke.

De 23-jarige klimmer van Lotto Soudal blijft weinig bespaard in deze edtappe. Ook Filippo Ganna was één van de slachtoffers en stond een tijdje stil. Aanvankelijk wilden de renners die wel recht waren gebleven wachten op de rest, maar na die val begint natuurlijk ook de finale van de rit.

The anxiety caused by the crosswind is even more dangerous than the crosswind. I hope everyone can continue. #Giro pic.twitter.com/xpjRqMLOyc