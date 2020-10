Van der Poel ziet belang voor resterende klassiekers toenemen: "Ik keek er naar uit om Helleklassieker af te werken"

Vorig jaar was het nog een bewuste keuze van Mathieu van der Poel om er niet aan de start te staan, dit jaar had hij dat wel heel graag gedaan. Maar helaas: Parijs-Roubaix kan niet plaatsvinden en dus laat het debuut van Van der Poel in deze wedstrijd nog wat langer op zich wachten.

In een bericht van zijn ploeg zegt Van der Poel de afgelasting van Parijs-Roubaix jammer te vinden. "Ik keek er enorm naar uit om eindelijk voor het eerst de Helleklassieker af te kunnen werken. We hadden normaal volgende week woensdag een verkenning gepland met het team." Die hoeft dus ook niet meer door te gaan. "Parijs-Roubaix stond uiteraard met stip aangeduid en zou mijn vijfde monument moeten worden dit seizoen. Het is jammer dat ik dat rijtje niet zal kunnen volmaken en moet wachten tot 2021 om deze legendarische wedstrijd te kunnen rijden." JUISTE KEUZE OM IN LUIK TE STARTEN Het wordt nu dus alles zetten op de resterende Vlaamse klassiekers. "Door de afgelasting neemt het belang van de komende wedstrijden, met respectievelijk Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen, alleen maar toe. Anderzijds blijkt dat de keuze om Luik-Bastenaken-Luik aan mijn programma toe te voegen, de juiste was."