Michel Wuyts zag afgelasting Parijs-Roubaix aankomen: "ASO heeft er wel alles aan gedaan"

Geen Parijs-Roubaix dit jaar, een enorme ontgoocheling voor de wielrenners én de fans van de helleklassieker. Parijs-Roubaix is elk jaar een van de wedstrijden waar het meeste naar wordt uitgekeken. Wielercommentator Michel Wuyts zag het een beetje aankomen.

"Je voelde dat drastische maatregelen niet konden uitblijven. Als je de actualiteit volgt en buiten de landsgrenzen kijkt, is het de bevestiging van een vrees", klinkt het bij Sporza.

"De situatie in noord-Frankrijk is heel prangend, de regio kleurt donkerrood. Maar ASO zal ook wel rekening gehouden hebben met het publiek in de Tour dat zich niet altijd even goed kon gedragen", denkt Wuyts.

Met de afgelasting van Parijs-Roubaix is het de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat er een monument afgelast wordt. Milaan-Sanremo, de Ronde van Lombardije en Luik-Bastenaken-Luik zijn all gereden dit jaar. De Ronde van Vlaanderen staat nog op het programma en gaat (voorlopig) nog door.