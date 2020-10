Toch nog hoop voor Greg Van Avermaet in de Ronde van Vlaanderen?

Voor Greg Van Avermaet leek het seizoen erop te zitten na een val in Luik-Bastenaken-Luik. Gescheurde schouderligamenten en een breukje in de ruggenwervel waren het verdicht.

Maar het is toch nog altijd niet helemaal uitgesloten dat Greg van Avermaet niet aan de start zal staan van de Ronde van Vlaanderen op 18 oktober, dat zei CCC-ploegleider Valerio Piva aan de start van Gent-Wevelgem.

"Ik heb Greg gesproken en hij stelt het wel goed, hij is aan de betere hand. Als het mag van de dokters, zal hij starte in de Ronde van Vlaanderen. ZIjn conditie zullen we dan wel zien", klinkt het. "Het wordt heel moeilijk maar ik wel hem dit niet afpakken. Als hij blijft hopen, ben ik de eerste die ook hoopt."

Greg van Avermaet verlaat na dit seizoen CCC en dus ook ploeglieder Piva na vele jaren bij BMC en CCC. Het tweeluik Vlaanderen-Roubaix zouden de laatste wedstrijden zijn van Van Avermaet in loondienst van CCC maar er lijkt een einde in mineur aan te komen.