Wereldkampioene Alvarado imponeert meteen bij haar eerste afspraak van het seizoen

Het damesveldrijden krijgt een ferme kwaliteitsinjectie, want Ceylin del Carmen Alvarado tekent vanaf nu ook weer present. De Superprestige in Gieten was haar eerste wedstrijd van het seizoen en meteen liet ze haar regenboogtrui blinken.

Een start in mineur werd het voor Sanne Cant. Zij kwam ten val in de eerste bocht en toen ze overeind gekrabbeld was mocht ze als laatste het veld in. Ze zou zich na een lange inhaalrace nog wel in de top tien nestelen. Helemaal vooraan stond er geen maat op Ceylin del Carmen Alvarado. In de derde ronde liet ze alles en iedereen al achter zich. Vervolgens knalde Alvarado onbedreigd naar de overwinning. De volledige top zes werd bezet door Nederlandse veldrijdsters.