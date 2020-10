🎥 Sagan eindelijk op 1: "Heb kunnen winnen in eigen stijl: maak de koers, verzorg de show en pak de zege"

Zo doe je dat dus, een koers winnen. Peter Sagan leek dat wel tegen zichzelf willen zeggen aan de aankomst in Tortoreto. Het was wel niet zomaar een overwinning. Het was er eentje uit de oude doos, die doet denken aan zijn beste dagen. Ook dat is typisch Sagan.

Het kan niet anders of er kwam toch wat opluchting kijken bij de Slovaak. "Wat kan ik zeggen? Eindelijk! Ik probeer al van in het begin van het seizoen. In de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en Ronde van Frankrijk had ik vaak een podiumplaats of een top vijf. De laatste overwinning dateert wel van de Ronde van Frankrijk van vorig jaar, een hele tijd geleden. De zege is er eindelijk, ik ben er blij om."

En dat nadat Sagan al van helemaal in het begin van de etappe het vuur aan de lont stak om de ontsnapping tot stand te brengen. Er leken enkele renners uit het peloton op zijn nek te vallen, maar Sagan was beresterk. "Ik had zeker een plan. Ik had al aanvaard dat het weer een tweede, derde of vierde plaats ging worden. Maar ik ging er vol voor en het werd toch nog een overwinning."

Dat het na al die tijd zo'n grootse overwinning is, met een solo na een hele dag in de aanval te zijn geweest, het is wellicht kenmerkend voor de wielrenner Peter Sagan. "Ik heb kunnen winnen in mijn eigen stijl: maak de koers, verzorg de show en pak de zege."