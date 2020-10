37-jarige Italiaan doet het uitstekend in de Giro: "Het doel is om zo hoog mogelijk te eindigen in het algemeen klassement"

Er wordt in deze Giro veel gesproken over Jakob Fuglsang, Vincenzo Nibali en Wilco Kelderman, maar ook Domenico Pozzovivo is een renner die we in de gaten moeten houden voor het algemeen klassement.

Er wordt weinig gesproken over Domenico Pozzovivo, maar de 37-jarige Italiaan doet het voorlopig uitstekend in de Giro. Hij staat op een knappe 4de plaats op 53 seconden van de leider João Almeida. Zo staat hij bijvoorbeeld voor Nibali en Fuglsang in het algemeen klassement. Pozzovivo zelf blijft rustig. Hij gaf meer uitleg op een persconferentie tijdens de rustdag. "Het doel is om zo hoog mogelijk te eindigen in het algemeen klassement. Eerst dachten we aan de top 10, maar nu hoop ik beter te doen dan mijn beste prestatie ooit in de Giro. Toen was ik vijfde", staat te lezen bij CyclingNews.