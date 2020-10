Geen Tour-toestanden straks in de Vuelta: organisatie neemt maatregel om corona in te dijken

Het einde van de Tour is nog niet lang geleden, de Giro is nog bezig en straks volgt de Vuelta al. Volgende week dinsdag vindt al de start van de Ronde van Spanje plaats. In de Vuelta-ritten met aankomst bergop zal geen publiek toegelaten zijn op de slotklim.

Die beslissing heeft de organisatie van de Ronde van Spanje al genomen. Aangezien het coronavirus doorbreekt in het Giropeloton en ook koersen in andere landen afgelast zijn, zullen ze bij de Vuelta ook wel inzien dat het alle zeilen bijzetten wordt om de derde grote ronde volledig te kunnen afwerken. Om het coronavirus weg te houden, is dus beslist om bij aankomsten bergop geen supporters toe te laten op de beklimming. Ook bij beklimmingen onderweg kan het zijn dat toeschouwers geweerd zullen worden. Of een beperking in aantal mensen in acht wordt genomen. GEEN PUBLIEK OP TOURMALET Concreet gaat het al over beklimmingen zoals de Angliru, de Covatilla en de Tourmalet waar geen publiek toegalaten zal zijn.