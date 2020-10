Mark Cavendish toch nog aan de slag in Scheldeprijs? "Laatste drie jaar zijn voor hem een hel geweest"

Het was een pakkend beeld na afloop van Gent-Wevelgem: Mark Cavendish die uitbarstte in tranen en liet uitschijnen dat hij net zijn laatste koers had gereden. Het is duidelijk dat Cavendish het de laatste jaren zwaar heeft gehad, maar mogelijk komt hij toch nog één keer in actie.

Gezien zijn reactie na Gent-Wevelgem zal hij vermoedelijk niet geselecteerd zijn voor de Ronde van Vlaanderen, maar voor de Scheldeprijs van woensdag staat hij voorlopig wel nog op de startlijst. Als Cav effectief aan de start komt in Schoten, zal dat dan waarschijnlijk de laatste wedstrijd uit zijn carrière worden. LIJDENSWEG Tom Boonen laat zich in de podcast 'In Het Wiel' uit over zijn voormalige ploegmaat. "Ik ken hem heel goed, dus neem van mij aan: de laatste drie jaar zijn een hel voor hem geweest. Een lijdensweg, die iemand in een normaal leven zich eigenlijk niet kan voorstellen." Boonen weet zeker dat Cavendish zich bewust is van zijn status en de verwachtingen die dat met zich meebrengt. "Hij heeft een verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn ploeg. Een winnaar die niet wint, dat is verschrikkelijk." Maar zoals het er nu naar uitziet krijgt Cavendish woensdag dus wel nog één keer de kans om het beste van zichzelf te geven.