Richie Porte laat zich uit over transfer naar Team Ineos Grenadiers: "Het was mijn droom om terug te keren en daar mijn carrière af te sluiten"

Richie Porte heeft er al een uitstekend seizoen opzitten. De renner van Trek-Segafredo eindigde onder meer op een knappe derde plaats in de Tour de France. Volgens seizoen gaat hij aan de slag bij zijn oude liefde Team Ineos Grenadiers.

Richie Porte is blij dat hij vanaf volgend seizoen opnieuw voor Team Ineos Grenadiers kan rijden. Bij Procycling vertelde de Australiër wel dat hij enorm respect heeft voor Trek-Segafredo, het team waar hij nu nog even aan de slag is.

"Ineos is mijn thuis, maar Trek-Segafredo heeft veel voor mij gedaan. Zo mocht ik zelf kiezen of ik uit de Tour wilde vertrekken met de zwangerschap van mijn vrouw, maar Ineos is voor mij de ploeg waar ik in het verleden veel succes en plezier heb gehad op hetzelfde moment", aldus Richie Porte.

De Australiër legt uit dat er ook interesse was van Israel-Start Up Nation, maar volgens Porte was het een droom om terug te keren naar zijn oude werkgever. "Het was gewoon mijn droom om terug te keren en mijn carrière af te sluiten bij Team Ineos Grenadiers."