Bennett neemt rol van Jakobsen over: "Ik draag zijn nummer één, wat druk geeft, jammer dat hij hier zelf niet kan zijn"

Deceuninck-Quick.Step won de Scheldeprijs de voorbije twee jaar met Jakobsen. Bennett is de man die het dan dit jaar moet zien te klaren voor de ploeg. De winnaar van de groene trui in de Tour zou zijn ploegmaat zo graag een hart onder de riem steken.

Een bijzonder gevoel toch wel voor Bennett, de omstandigheden kennende waardoor Jakobsen dit jaar ontbreekt in de Scheldeprijs. "We willen zijn winningstreak verderzetten. Het is jammer dat hij hier zelf niet kan zijn. Het is moeilijk om hem als sprinter te volgen. Ik draag zijn nummer één, wat dus wel wat druk geeft."

In de Ronde van Frankrijk heeft Bennett meerdere sterke sprints gereden. In Schoten denkt hij wel met een andere situatie geconfronteerd te worden. "Ik denk niet dat het een sprint zoals in een grote ronde gaat zijn. Een sprint in een eendagskoers is gewoon iets anders."

LIMIETEN OPZOEKEN IN VUELTA

Wat de grote ronden betreft zit er overigens nog wel wat aan te komen voor de Ier. "Na de Tour hebben zij mij nog opgeroepen voor de Vuelta. Daar ben ik verheugd over. Ik ga opzoeken waar mijn limieten liggen."