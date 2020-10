Interview Bol tweemaal top drie in Tour maar geen kopman in Scheldeprijs: "Logisch dat ze zich aan de afspraken houden"

Bij Sunweb hebben ze in laatste instantie Cees Bol nog aan de start gebracht in de Scheldeprijs. Dat is de man die zich in de Tour volop kon meten met de topsprinters en twee keer bij de eerste drie eindigde. Maar in Schoten rijdt hij niet voor eigen rekening.

Cees Bol was eigenlijk van plan om op deze dag Parijs-Roubaix te verkennen. Dat is natuurlijk niet langer nodig, waardoor de Scheldeprijs nog werd toegevoegd aan zijn programma. "Ik ben er pas op het laatst bijgekomen. Ze houden zich aan het plan om met Max Kanter te sprinten. Ik ga Max zo goed mogelijk helpen." Op tafel kloppen om toch maar het kopmanschap op te eisen heeft de Nederlander dus niet gedaan. "Ik wilde gewoon graag koersen vooral. Als de ploeg ruim op voorhand afspraken maakt met een andere renner, is het logisch dat ze zich daar aan houden. Ik heb ook graag dat ze zich aan de afspraken houden die ze met mij maken. Als je een afspraak hebt met een andere renner, ga ik daar ook niet tussen zitten." In Vlaanderen koersen vind ik altijd leuk Max Kanter heeft er zo alvast een uitstekende lead-out bij. Bol is ook behoorlijk goed uit de Tour gekomen, zo geeft hij aan. "Het was best lang, drie weken zonder koers. Ik ben blij nog een paar wedstrijden te kunnen doen. In Vlaanderen koersen vind ik sowieso altijd leuk. Ik heb er wel zin in."