Mark Cavendish schept volledige duidelijkheid: "Ik heb geen verlangen om te stoppen, ik wil niet stoppen"

Mark Cavendish was er dan toch bij deze middag toen de start van de Scheldeprijs gegeven werd. Na Gent-Wevelgem zag het even naar uit dat hij zijn laatste koers gereden had. Dat was niet het geval en Cavendish wil ook helemaal niet stoppen na dit seizoen.

Wat heeft er dan voor gezorgd dat hij na Gent-Wevelgem in tranen verklaarde dat hij mogelijk zijn laatste koers gereden had? "We hadden een meeting over het coronavirus. Ze zeiden dat het de laatste wedstrijd van het seizoen zou zijn. Ik draag het hart op de tong. Ik keek uit naar de Scheldeprijs, waar ik mijn eerste profzege boekte. Ik ben superblij dat de koers doorgaat." Ik wil met de fiets blijven rijden Als één van de beste sprinters aller tijden zou het zonde zijn om in mineur afscheid te nemen van het wielrennen. Als dat aan Cavendish zelf ligt, zal dat in 2020 niet gebeuren. "Ik heb geen verlangen om te stoppen. Ik wil niet stoppen. Ik hou van de sport en wil met de fiets blijven rijden." Dan moet hij wel nog een ploeg vinden voor volgend seizoen en dat na enkele moeilijke jaren. "Als je niet wint, is dat een probleem. Natuurlijk wil ik winnen, maar ik weet dat er meer dan winnen alleen is in de sport." Zijn liefde voor de fiets beperkt zich ook niet alleen tot het professionele wielrennen. "Ik zou de sport graag zien groeien in het VK, dat kinderen met hun fiets gaan rijden."