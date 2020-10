Thibau Nys zou zich wel eens meer en meer kunnen gaan focussen op mountainbiken

Het mountainbiken in België zit op een laag pitje momenteel. Het is al even geleden dat er nog eens een echte Belgische topper meedeed.

Sven Nys is er ondertussen al mee gestopt en dus is het zoeken naar nieuw Belgisch talent. "Met Jens Schuermans hebben we een talent dat de laatste jaren vrij veel blessures heeft opgelopen. Hij was er door blessure ook niet bij op het voorbije WK. Jens is er wel toe in staat om schitterende dingen te doen", aldus Sven Nys aan Sporza. Misschien dat Thibau Nys, zoon van, wel eens vaker zal meedoen aan mountainbikewedstrijden. "Ik sluit het zeker niet uit dat Thibau het ook in het mountainbiken meer zal proberen de komende jaren. Hij heeft de passie voor het mountainbiken. Maar het moet ook te combineren blijven, zeker op die leeftijd. Te veel hooi op je vork nemen, kan nefast zijn voor de ontwikkeling van je eigen carrière. Die planning moet heel goed in elkaar vloeien."