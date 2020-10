Bora-Hansgrohe niet opgezet met deklassering Ackermann: "Koersincident dat we vaak zien, de foute beslissing"

Pascal Ackermann kwam na Caleb Ewan als tweede over de streep in Schoten, maar dat was niet de plek die de Duitser toegewezen kreeg in de uiteindelijke uitslag. Ackermann werd gedeklasseerd omdat hij eerder in de sprint aan de basis lag van een valpartij.

Er zijn echter ook stemmen die de verdediging van Ackermann op zich nemen en menen dat hij eigenlijk niet zo veel verkeerd deed. Die mening is ook Steffen Radochle, sportdirecteur bij Bora-Hansgrohe, toegedaan. Hij neemt het op voor zijn renner. Dit is duidelijk een vergissing van de jury "Dit was duidelijk een vergissing van de jury", stelt Radochla onomwonden. "Pascal vond een opening en zette zijn sprint in zonder een renner te raken. Jammer genoeg raakte een renner nadien zijn achterwiel en kwam die ten val. Maar dit is een koersincident dat we vrij vaak zien." Bij Bora-Hansgrohe dus weinig begrip voor het oordeel van de jury. "Volgens mij is dit simpelweg de foute beslissing. Het is jammer voor Pascal, maar ook voor al de ploegmaats die het heel goed deden in de finale."