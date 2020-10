Elegant - Quick-Step maakt selectie bekend voor Ronde van Vlaanderen: wereldkampioen Alaphilippe kan rekenen op enkele straffe knechten

Wereldkampioen Julian Alaphilippe start als kopman in de Ronde van Vlaanderen. De Fransman wil de strijd aangaan met Wout van Aert en Mathieu van der Poel en hij kan rekenen op enkele straffe knechten.

Naast Alaphilippe zullen namelijk ook Kasper Asgreen, Yves Lampaert, Tim Declercq, Dries Devenyns, Florian Sénéchal en Zdenek Stybar aan de start verschijnen voor Elegant - Quick-Step.

Have a look at the seven Elegant - Quick-Step riders who on Sunday will be at the start of @RondeVlaanderen, the season's fourth and final Monument: https://t.co/pIgDyE3gGO

Video: @lapedalecc pic.twitter.com/HVbhwywuTL