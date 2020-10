Jhonatan Narváez rondt vlucht succesvol af in twaalfde etappe Giro, favorieten houden zich gedeisd

Jhonatan Narváez heeft de twaalfde etappe in de Giro op zijn naam gezet. De Ecuadoriaan van Team INEOS ging samen met enkele andere renners in de vlucht van de dag en hij kon de vlucht solo afronden.

Vandaag stond de twaalfde etappe in de Giro op het programma. Het werd al snel duidelijk dat de rit voor de vluchters zou worden, want de 13 leiders kregen op een gegeven moment meer dan 11 minuten voorsprong van het peloton. Onder meer Campenaerts was van de partij.

Maar onze landgenoot kwam in de finale niet in het stuk voor. De sterkste van de vlucht zou uiteindelijk Jhonatan Narváez worden. Hij reed samen met Padoen weg, maar de Oekraïner reed in het slot lek, waardoor Padoen tevreden moest zijn met de tweede plaats.

De favorieten hielden zich gedeisd, want ze kwamen allemaal samen binnen in het peloton. Zo zijn er geen veranderingen bovenin het algemeen klassement.