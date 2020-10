Jumbo-Visma gaat ook in de Vuelta voor eindwinst: Roglic en Dumoulin starten als kopmannen

Er zal een mooi deelnemersveld aan de start staan van de Vuelta. Chris Froome is één van de favorieten voor eindwinst, maar net zoals in de Tour de France lijkt Team Ineos Grenadiers serieus rekening te moeten houden met Jumbo-Visma.

Bij de Nederlandse ploeg starten Primoz Roglic en Tom Dumoulin namelijk als kopmannen in de Ronde van Spanje. Roglic heeft na zijn tweede plaats in de Tour de France iets recht te zetten en zal dus gebrand zijn op eindwinst.

Roglic en Dumoulin krijgen een sterke selectie mee, want ze zullen in de Vuelta kunnen rekenen op Robert Gesink, Sepp Kuss, George Bennett, Paul Martens, Jonas Vingegaard en Lennard Hofstede.

