Mark Cavendish neemt souvenir mee naar huis na Scheldeprijs

Mark Cavendish benadrukte voor aanvang van de Scheldeprijs dat hij helemaal niet wil stoppen met koersen. Al betekent dat niet dat het zijn laatste koers niet was. Dat besef leek ook tot Cavendish zelf door te dringen tijdens de wedstrijd.

Ten eerste wilde hij zich toch nog eens tonen. Net als in Gent-Wevelgem zat Cavendish ook in de Scheldeprijs in de vlucht van de dag. Toen hij dan uiteindelijk paste, kreeg hij applaus van de neutrale man op de motor en later feliciteerde ook collega-wielrenners hem.

NUMMER 21

Een opvallend beeld dat de camera's vastlegden: Cavendish trok zijn kaderplaatje van zijn fiets. Het nummer 21 ging met hem mee naar huis. Best wel mooi om te zien dat een man die massa's overwinningen op zijn palmares heeft staan dan zo'n waarde hecht aan een souvenir, aan de mogelijk laatste keer dat hij de wedstrijd reed waar het voor hem allemaal begon.

Het is afwachten of de Brit dit seizoen nog van start gaat in Brugge-De Panne of niet. Zoniet zal hij nog een akkoord met een nieuwe ploeg moeten vinden als hij zijn carrière nog wil verlengen.