Telenet Baloise Lions krijgt vanaf 2021 een nieuwe naam

Telenet Baloise Lions krijgt vanaf 1 januari 2021 een nieuwe naam. De ploeg waar onder meer Thibau Nys en Toon Aerts actief zijn zal vanaf volgend jaar door het leven gaan als Baloise Trek Lions.

De ploeg heeft het nieuws zelf laten weten op sociale media. Zo zijn ze blij dat Baloise en Trek een extra inspanning leveren in deze moeilijke tijden door het coronavirus.

