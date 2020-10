Baas van EF Pro Cycling geeft meer uitleg over vraag om Giro definitief stop te zetten: "UCI lijkt onze zorgen niet echt serieus te nemen"

Het coronvirus lijkt het peloton in de Giro gevonden te hebben, want op de eerste rustdag waren er enkele positieve coronatesten. EF Pro Cycling wilde de Giro dan ook definitief laten stopzetten, maar de UCI heeft het voorstel geweigerd.

Jonathan Vaughters, de baas van EF Pro Cycling, gaf zelf meer uitleg over de vraag van zijn ploeg om het stop te zetten. "De UCI lijkt onze zorgen niet echt serieus te nemen. Hun antwoord gaat niet echt in op onze suggestie", aldus Vaughters bij CyclingNews.

"Via onze brief wilden we RMC en de ploegen laten samenwerken om na te denken over een eventuele vroegtijdige stop en het is gebaseerd op de 11 positieve testen van op de eerste rustdag. Het betekent niet dat wij uit de wedstrijd zouden stappen, maar we vragen om een alternatieve datum om de wedstrijd te eindigen zodat we kunnen eindigen op een georganiseerde en eervolle manier. Nu is het meer chaotisch met twee of drie ploegen die zijn vertrokken en andere ploegen die in de wedstrijd blijven", vertelde Jonathan Vaughters.