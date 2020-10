Laten favorieten zich zien in de 13de etappe van de Giro? vlakke rit, maar twee pittige hellingen in volle finale

Een nieuwe dag, dus ook een nieuwe rit in de Giro. Daar beginnen de renners vandaag al aan de 13de etappe. Het is een vlakke rit, maar de finale lijkt te zwaar te zijn voor de sprinters, want er staan twee pittige hellingen op de menu.

Het peloton in de Giro rijdt vandaag van Cervia naar Monselice. Het is een etappe van zo'n 192 kilometer. Het merendeel van de rit is vlak, maar in de finale zullen de favorieten toch zeer geconcentreerd moeten zijn. In het slot wachten namelijk nog twee beklimmingen van 4de categorie. De hellingen zijn dus niet zo lang, maar met stijgingspercentages van meer dan 10% wordt het normaal gezien te zwaar voor de sprinters. Laten de favorieten zich zien of krijgen de vluchters een nieuwe kans? En wat met de sprinters? Antwoord binnen enkele uren. 🇮🇹 Giro d'Italia 2020

📆 16/10/2020

🚴‍♂️ Stage 13: Cervia > Monselice

📏 192 km

2⃣ GPM 4 cat

⏰ 11:40 PM (CET)

🏁 ~4:30 PM (CET)

— Giro d'Italia (@giroditalia) October 16, 2020