Lefevere staat met zijn team voor aparte Ronde: "Niet te euforisch worden" en "In oorlogssituatie niet bekritiseren"

Patrick Lefevere hoopt dat één van zijn renners zondag als eerste over de streep komt in Oudenaarde. Het is nog maar twee jaar geleden dat iemand uit zijn team de Ronde van Vlaanderen won. Toen was dat Niki Terpstra. In 2020 gaat het door alle gekende omstandigheden wel een bijzondere Ronde worden.

In elk geval is Lefevere tevreden met de collectieve sterkte die zijn ploeg ook in dit atypische jaar weer demonstreert. "In Gent-Wevelgem zaten we met drie man vooraan. Enkel jammer dat een sterke Mads Pedersen daar in de laatste kilometer erbij komt."

Met koersen die op een ander moment als gewoonlijk doorgaan kunnen er opmerkelijke zaken gebeuren. "Het wedstrijdscenario kan al eens raar verlopen. In maart wisten we nog niet of we het seizoen zouden kunnen herstarten. Er zijn veel teams die kritiek geven op de kalender. In een oorlogssituatie als deze moet je niet bekritiseren, maar rijden. We willen agressief koersen en het spektakel verzorgen."

ERVAREN GIDSEN

Dat is ook zondag in de Ronde van Vlaanderen de booschap. En dan liefst met een overwinning van de debuterende Julian Alaphilippe als resultaat, toch? "We moeten ook niet te euforisch worden. Het is inderdaad zijn eerste keer. We hebben wel ervaren gidsen, met mannen zoals Dries Devenyns in het team. Er is een blindelings vertrouwen in mekaar."

Ook nu weer moet het een voordeel dat meerdere kaarten getrokken kunnen worden. "We hebben andere kleppers die ook de finale kunnen rijden. We hebben verschillende renners die het kunnen afmaken. Als Julian dat doet, zou het schitterend zijn. Ik zal niet minder blij zijn als één van de zes andere boys het doet."