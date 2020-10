Van der Poel niet bang van sprint met Wout van Aert in Ronde van Vlaanderen

Wielerfans maken zich al op voor een duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen zondag. Ook Van der Poel zelf, die Van Aert als zijn grootste concurrent beschouwt. Maar één bepalende factor vindt Van der Poel slecht nieuws.

Verkorting parcours

De verkorting van het parcours vindt de Nederlandse kampioen zeer jammer. De Ronde van Vlaanderen is gereduceerd van 271 tot 240 kilometer, dat scheelt toch drie kwartier koersen én afzien. "Op het einde van zo'n lastige koers zit iedereen meestal kapot en dan draait het uit op wie dan echt de sterkste is. Meestal ben ik dan een van die sterkste renners dus een verkorting is in mijn nadeel", denkt hij.

Leren uit 'fouten' eerste editie

Het is nog maar de tweede keer dat Van der Poel de Ronde van Vlaanderen zal rijden. Vorig jaar kwam hij ten val en moest hij heel de finale achtervolgen, wat hij deed op zeer indrukwekkende wijze. Maar het heeft hem ook wijzer gemaakt voor dit jaar.

"Ik moet niet te veel risico's nemen. Vooraan zitten is belangrijk maar je kan beter als 30e aan de Kwaremont beginnen dan op de grond te liggen voor de Kwaremont", vindt Van der Poel.

Tactiek

De top van de Paterberg ligt op 13 kilometer van de finish, te ver voor een solo? "Je zal dan heel sterk moeten zijn", denkt Van der Poel. "Bettiol ging vorig jaar van nog verder maar vanaf de Paterberg gaat het ook. Solo aankomen is het mooiste maar ik ben niet bang om te sprinten", klinkt het.

Dus een sprint à deux dan maar tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in Oudernaarde?