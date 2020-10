Rik Verbrugghe krijgt functie bij Israel Start-Up Nation: wat met de nationale ploeg?

Rik Verbrugghe heeft een nieuwe functie te pakken. Hij gaat namelijk aan de slag als sportief manager bij Israel Start-Up Nation. Het is niet duidelijk of Verbrugghe ook bondscoach blijft van onze nationale wielerploeg.

Het Nieuwsblad meldt dat Rik Verbrugghe aan de slag zou gaan bij Israel Start-Up Nation. Hij zou bij de ploeg van Chris Froome de functie krijgen van sportief manager. Het zou om een contract gaan van twee jaar.

Het is niet duidelijk wat er nu met onze nationale ploeg zal gebeuren, want Verbrugghe is uiteraard ook bondscoach. De komende dagen zal dus duidelijk moeten worden of Verbrugghe de functies gaat combineren.