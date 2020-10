CCC moet het door afwezigheid Van Avermaet over andere boog gooien: "Zelfs tijdens verkenning kreeg ik pijn"

Greg Van Avermaet zal de fiets toch maar aan de kant laten komende zondag. Alleszins gaat hij in de Ronde van Vlaanderen niet meedoen. Dat viel te verwachten, maar het blijft een moeilijke beslissing. Bij CCC zetten ze nu alles op Matteo Trentin.

Van Avermaet is zelf nog eens teruggekomen op zijn besluit. "Mijn benen voelen goed aan, maar het risico om nog verdere schade op te lopen is te groot. Zelfs tijdens de verkenning kreeg ik pijn na een uur en een koers van zes uur is nog iets helemaal anders. Ik zal mij concentreren op mijn herstel en mijn lichaam de beste kans geven om te genezen tegen 2021."

Sportdirecteur Valerio Piva had een realistische kijk op de kwestie. "Het is natuurlijk ontgoochelend dat Van Avermaet niet aan de start zal staan. We wisten dat de kans klein was om hem klaar te krijgen, twee weken na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik. Hij deed er alles aan, maar aan het eind is het risico te groot."

Anders was Van Avermaet de man geweest naar wie gekeken zou worden bij CCC. Nu is Matteo Trentin de uitgesproken kopman. Ook nog in de selectie van CCC: Jonas Koch, Michaël Schär, Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck, Guillaume Van Keirsbulck en Francisco Ventoso.