Patrick Konrad over 3e plaats in Giro: "We probeerden met Peter Sagan te winnen"

Patrick Konrad, de 29-jarige knecht van BORA-hansgrohe kon gisteren een 3e plaats in de Giro uit de brand slepen. De 13e etappe was een vlakke rit met op het einde twee lastige klimmen, ideaal voor een lichtgewicht als Konrad. "Over het algemeen kan ik tevreden zijn."

Na de zeer moeilijke etappe van gisteren hadden de mannen van BORA vandaag nog twee opties. "Als Peter Sagan de laatste twee moeilijke beklimmingen in een goede positie zou kunnen doorstaan, zouden we proberen met hem de rit te winnen, zo niet, dan zouden Rafał Majka en ik moeten reageren op eventuele aanvallen en verschuivingen in de kopgroep", reageert de Oostenrijkse kampioen. Dit wist hij nog meer te vertellen: "Het tempo was sterk in de laatste afdaling en de laatste vlakke kilometers naar de finish, dus het zou een sprint worden tussen de klassementskandidaten." "Ik had de positie en de benen om de overwinning te betwisten en het was een zeer spannende finish. Ik nam de derde plaats en kreeg vier bonusseconden, dus over het algemeen kan ik tevreden zijn." Konrad bemachtigt weer een podiumplek na zijn tweede plaats in de vijfde etappe.