Veeleisende tijdrit op programma in de Giro: Campenaerts en De Gendt mogen proberen Ganna te bedreigen

Victor Campenaerts krijgt een tweede kans in de Giro om zijn tijdritcapaciteiten te demonstreren. Er wacht een race tegen de klok van Conegliano naar Valdobbiadene. Er liggen enkele hellingen op het parcours, die er toch wel een pittige tijdrit van moeten maken.

Voor aanvang van de Giro vertelde Campenaerts op een persconferentie nog dat hij dacht in de tweede tijdrit het meeste kans te maken. Omdat hij dacht toch beter de hellingen op te kunnen rijden dan Ganna. Die theorie moet wellicht wel bijgesteld worden, aangezien Ganna ook al een bergrit in deze Giro op zijn naam schreef. De Italiaan zit gewoon in supervorm.

Bij Campenaerts is er in deze Giro geen echte waardemeter, door zijn ongelukkige valpartij op de eerste dag. Onmogelijk om te voorspellen waar hij zonder die val had kunnen uitkomen. Hopen maar dat deze keer de pech achterwege blijft. Zodat hij na deze tijdrit wel een positie bekleedt die zijn waarde weergeeft.

STEILE KILOMETER MET STUKKAN AAN 19%

De Muro di Cà del Poggio zal in elk geval de benen danig op de proef stellen. Dat wordt een steile kilometer, met soms stukken aan negentien procent. In totaal worden er drie tussentijden opgenomen. Na de derde tussentijd zijn er nog tien kilometer af te leggen en die lopen eerst toch weer omhoog. Vervolgens is het ook enkele kilometers dalen, waarna er nog een laatste knikje aankomt.

Kortom: de betere tijdrijders zullen moeten bewijzen dat ze ook in de heuvelzone goed voor de dag kunnen komen en ook voor de klassementsmannen is het een belangrijke afspraak. Ook van een Thomas De Gendt mag er een goed resultaat verwacht worden. In elk geval gaat het weer een boeiende dag worden in de Giro.