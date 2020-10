In de rand van de Ronde: Vanmarcke excuseert zich voor actie uit frustratie, Naesen en Benoot reageren op top 10

Zo was er van Vanmarcke al een ferme inspanning nodig om terug te keren nadat hij op 65 kilometer van de aankomst ten val kwam. Daarbij verloor hij heel wat tijd en opvallend: toen hij stil stond, trapte hij naar de volgwagen van Sunweb.

"Ik was gefrustreerd na de val en de fietswissel", haalt Vanmarcke aan op Twitter. "De wagen passeerde zeer dicht bij mijn voeten op dat moment. Mijn actie was verkeerd. Ik heb mij reeds bij Sunweb geëxcuseerd", laat de renner van EF Pro Cycling weten.

Quick reaction on hitting the car of @TeamSunweb:

-I was frustrated after crashing and the bikechange.

-the car passed my feet very close at that moment.

-Then I did the wrong action.

-I allready apologized to them. pic.twitter.com/xxFVJ34w9c