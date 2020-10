Van Aert wil wel met Van der Poel naar de streep: "Ik moet niet alleen Mathieu kloppen, maar het hele peloton"

Wout van Aert: dat is toch wel de man die van ons de meeste sterren kreeg van allemaal. Maakt hij het ook waar in deze Ronde van Vlaanderen? Dan moet hij wel afrekenen met Mathieu van der Poel. Waarom niet in een sprintje tussen hen beiden?

De winnaar schrijft sowieso geschiedenis, want het is de eerste Ronde van Vlaanderen die vrijwel zonder publiek doorgaat. "Er is veel over gezegd, dat het vreemd zal zijn zonder publiek, maar ik denk dat we allemaal blij zijn dat de koers kan doorgaan. De motivatie is dezelfde."

QUICK.STEP EN TREK IN DE GATEN HOUDEN

Over het best mogelijke wedstrijdscenario moet Van Aert zeker ook al hebben nagedacht. "Er zijn vooral ploegen als Quick.Step en Trek die in de meerderheid zijn met sterke renners. Die moeten we in de gaten houden. En hopen dat ik mijn duivels kan ontbinden in de diepe finale. Met Mathieu naar de finish? Van mij mag dat zeker. "

De oneenigheid tussen hen twee na Gent-Wevelgem, gaat dat nog meespelen? "Het is gebeurd, maar ik denk dat ik gewoon gezegd heb hoe ik mij voelde. Dan is dat natuurlijk in de media gaan leven. Bij mezelf heeft dat niet zo gespeeld. Ik moet niet alleen Mathieu kloppen, maar heel het peloton."