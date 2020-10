Van der Poel heeft lessen getrokken uit de Ronde van vorig jaar en weegt verschil af met team van Quick.Step

Uiteraard kan Mathieu van der Poel de Ronde van Vlaanderen winnen. Hij viel in 2019 maar net naast het podium na een fenomenale inhaalrace. Die ervaring heeft hem wel één en ander bijgebracht en daar hoopt de Nederlandse kampioen zijn voordeel mee te doen.

"Ik voel me vrij goed. Ik kijk er naar uit om te koersen", zei Van der Poel aan de start in Antwerpen. De winnaar van de BinckBank Tour leefde ontspannen toe naar de Ronde van Vlaanderen. "Ik heb de laatste paar dagen niet zo heel veel gedaan. Ik heb eigenlijk een heel rustige week achter de rug."

Als ploeg is het kwestie van zich niet te laten verrassen in deze Ronde. "Ik denk dat er misschien wel een anticiperende groep kan vertrekken. Daar moet wel iemand van ons bij zijn." Durven ze bij Alpecin misschien enkele mannetjes voorop te sturen? "Bij een ploeg als Deceuninck-Quick.Step denk ik wel dat dat de tactiek is. Bij ons gaat dat net iets moeilijker. Je moet al met een paar man zijn die kan winnen."

GROOT VOORDEEL VOOR QUICK.STEP

Bij het blok van Quick.Step zijn er zo altijd wel enkele pionnen te vinden. "Dat is hun grote voordeel altijd, terwijl dat bij andere ploegen niet zo is." Voor Van der Poel is het zijn tweede deelname. Van zijn debuut heeft hij een paar dingen opgestoken. "Dat het niet zo heel belangrijk is om de Kwaremont bij de eerste tien te proberen op te draaien. Je moet rustig blijven, ook als je niet in de beste positie zit, en zien waar het schip strandt."

Overigens is er ook een ander belangrijk verschil dat zich wel eens kan vertalen in de uitslag. Ik heb ook iets meer vertrouwen dan vorig jaar", aldus Van der Poel.