Zure tweede plaats voor Van Aert: "Die sprint ga ik vannacht aantal keren terugzien, moet trots laten overheersen"

Wout van Aert heeft een paar waanzinnig sterke maanden achter de rug, maar recent ook enkele ontgoochelende tweede plaatsen. Twee keer op het WK en nu in de Ronde van Vlaanderen. De verloren sprint tegen Van der Poel doet uiteraard wel even pijn.

Van Aert verschoot al een cartouche toen Alaphilippe en Van der Poel met zijn tweeën weg waren. "Het was een grote inspanning om na de Taaienberg bij Van der Poel en Julian Alaphilippe aan te sluiten. Het was ongelukkig dat Julian viel. Ik hoop dat hij oké is. Ik heb gekoerst zoals ik wilde en zoals ik graag koers. Sommige details konden wellicht beter, maar ik ga geen excuses zoeken."

Het was een prachtige koers

Kon er in de spurt voor de overwinning iets beter gedaan worden? "In de sprint was Mathieu een heel klein beetje sterker. Die sprint ga ik vannacht nog wel een aantal keren terugzien. Ik wachtte misschien iets te lang met aan te gaan, want in de laatste meters kwam ik nog heel dichtbij. Het was een prachtige koers. We hebben de mensen thuis echt een groot spektakel bezorgd."

De kans om dit recht te zetten in Roubaix is er natuurlijk niet. "Ik baal wel dat er geen Parijs-Roubaix komt. Daar heb ik het oprecht moeilijk mee. Maar ik moet nu snel de trots laten overheersen. Het is niet vanzelfsprekend om voor zo’n lange tijd een topvorm te hebben. Na Strade Bianche ben ik de goede benen niet meer kwijt geweest."